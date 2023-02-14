Высокоточный удар Excalibur уничтожил новейший комплекс РЭБ "Палантин" ВС РФ (видео)

Российский комплекс был принят на вооружение только в 2019 году. Заявляется, что он может глушить сигнал беспилотников, мобильной и транкинговой связи.

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Украинские военные уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" высокоточным ударом снарядом Excalibur. Соответствующее видео публикуют в соцсетях, передает Фокус.

На опубликованных кадрах зафиксировано применение высокоточного боеприпаса Excalibur. Целью стал комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин". В результате нескольких ударов была поражена российская техника. Отработали бойцы 128-й горно-штурмовой бригады.

"Палантин" был принят на вооружение российской армии всего 3 года назад. Известно, что разрабатывал комплекс АО "Концерн Создвездие", который входит в "Ростех". Заявляется, что "Палантин" является мобильным комплексом оперативно-тактического уровня.

Задачи "Палантина" — создавать помехи для сотовой и транкинговой связи в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах. Машины комплекса могут объединять в единую боевую систему, чтобы расширить эффективность применения. Базой для РЭБ служит КамАз.

О применении РЭБ "Палантин" в Минобороны РФ заявляли еще в июне 2022 года. Тогда же заявлялось, что комплекс может блокировать сигнал для беспилотников или даже перехватывать управление на себя.

Напомним, 2 февраля ВСУ впервые уничтожили арктическую версию ЗРК "Тор-М2ДТ" снарядом Excalibur.

19 января бойцы ВСУ поразили сразу две российские гаубицы одним ударом Excalibur. США передают такие боеприпасы тысячями.