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Бойцы ВСУ поразили сразу две гаубицы ВС РФ одним ударом Excalibur (видео)

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Момент удара по российской артиллерии

Соединенные Штаты тысячами передают Украине управляемые боеприпасы Excalibur, которые превращают артиллерию в снайперскую винтовку. Помимо артиллерии, был уничтожен личный состав ВС РФ и поврежден грузовик.

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Артиллерия ВСУ одним высокоточным ударом уничтожили сразу две цели войск РФ — гаубицу 2А36 Гиацинт-Б и САУ "Гвоздика". Об этом сообщает военный журналист Роман Бочкала.

59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка уничтожила российскую САУ 2С1 "Гвоздика" и повредили гаубицу "Гиацинт-Б" с грузовиком, а также ликвидировали двух оккупантов. Результативный удар наносился управляемым снарядом Excalibur. Сообщается, что кадры были сняты в Донецкой области.

Добавим, Excalibur — это шведско-американская разработка 155-мм артиллерийского снаряда. Он управляется при помощи GPS, используя стабилизаторы для управления полетом в воздухе. Вероятное круговое отклонение боеприпаса составляет всего 5 метров, а в ходе испытаний достигался показатель даже 1,6 метра. Это означает, что снаряд с вероятностью в 93,7% попадет в точку в пределах 5 метров. Фактически, артиллерия становится снайперской винтовкой, которая точечно может уничтожать цели.

Кроме высокой точности боеприпас имеет большую дальность стрельбы. Если вести стрельбу из гаубицы М777, то максимальная дистанция составит 40 км, а из Caesar или Krab — 50 км.

Напомним, 25 ноября блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал уничтожение российской "Мста-Б" снарядом Excalibur.

Впервые о поставках управляемых снарядов сообщили СМИ 8 сентября. Пентагон начал поставки без публичного анонса.