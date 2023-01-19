Бійці ЗСУ вразили одразу дві гаубиці ЗС РФ одним ударом Excalibur (відео)

Сполучені Штати тисячами передають Україні керовані боєприпаси Excalibur, які перетворюють артилерію на снайперську гвинтівку. Крім артилерії, знищено особовий склад ЗС РФ та пошкоджено вантажівку.

Related video

Артилерія ЗСУ одним високоточним ударом знищили одразу дві цілі військ РФ — гаубицю 2А36 "Гіацинт-Б" та САУ "Гвоздика". Про це повідомляє військовий журналіст Роман Бочкала.

59-а окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищила російську САУ 2С1 "Гвоздика" та пошкодили гаубицю "Гіацинт-Б" з вантажівкою, а також ліквідували двох окупантів. Результативний удар завдав керований снаряд Excalibur. Повідомляється, що кадри знято на Донеччині.

Додамо, Excalibur — це шведсько-американська технологія 155-мм артилерійського снаряда. Він керується за допомогою GPS, використовуючи стабілізатори для керування польотом у повітрі. Ймовірне кругове відхилення боєприпасу становить лише 5 метрів, а під час випробувань досягався показник навіть 1,6 метра. Це означає, що снаряд з ймовірністю 93,7% потрапить у точку в межах 5 метрів. Фактично артилерія стає снайперською гвинтівкою, яка точково може знищувати цілі.

Крім високої точності, боєприпас має велику дальність стрільби. Якщо вести її з гаубиці М777, то максимальна дистанція складе 40 км, а з Caesar або Krab — 0 км.

Нагадаємо, 25 листопада блогер та волонтер Сергій Стерненко опублікував знищення російської "Мста-Б" снарядом Excalibur.

Вперше про постачання керованих снарядів повідомили ЗМІ 8 вересня. Пентагон почав постачання без публічного анонсу.