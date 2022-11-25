Знищення російської "Мсти-Б" високоточним снарядом Excalibur потрапив на відео

Постачання країнами-партнерами Excalibur перетворюють українську артилерію на далекобійні снайперські гвинтівки. Ураження цілі буде з імовірністю майже 95%.

Related video

Сполучені Штати передають Україні тисячі високоточних снарядів Excalibur. Блогер і волонтер Сергій Стерненко опублікував знищення російської гаубиці.

Українські військові завдали удару боєприпасом M982 Excalibur по гаубиці "Мста-Б" на лівому березі Херсонської області. На кадрах видно, як ЗСУ завдають удару точно по 152-мм гаубиці, а на тлі російська вантажівка з військовими їде з позицій.

Особливість Excalibur полягає в тому, що, використовуючи ці снаряди, українська артилерія перетворюється на далекобійну снайперську гвинтівку. США передали кілька тисяч боєприпасів за кілька військових партій. Фактично 1 постріл Excalibur із 93,7% імовірністю вразить російський танк Т-72 чи іншу ціль. Кругове ймовірне відхилення становить лише 5 метрів, а на випробуваннях навіть 1,6 метра.

Нагадаємо, перші повідомлення про постачання в Україну високоточних снарядів Excalibur із США з'явилися у вересні.

На початку року в США встановили новий рекорд дальності стрільби із САУ Caesar. Удар вдалося завдати на відстані 46 км.