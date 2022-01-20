У США встановили новий рекорд дальності стрільби із САУ Caesar (відео)

У процесі показових стрільб застосовувався снаряд Excalibur, який показав сумісність французької САУ з американським боєприпасом.

Американський виробник керованих ракет Raytheon встановив світовий рекорд із дальності стрільби із самохідної артилерійської установки (САУ) Caesar. Про це повідомляє Defense Brief.

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Стрільби проходили спільно з французьким виробником САУ Nexter і в партнерстві з американською армією. Пуск здійснювався снарядом Excalibur. Випробування підтвердили сумісність снаряда з модульною системою артилерійських зарядів армії США.

[ + – ] Момент пуску ракети

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Для САУ Caesar стрільба на дистанцію понад 46 км є рекордною. Дві цілі були успішно уражені. Використовувалися керовані активно-реактивні снаряди М982 Excalibur. До цього моменту максимальна дальність стрільби становила 42 км.

"Цей успіх наголошує на сумісності французької гаубиці з американським боєприпасом і пропонує нашим клієнтам більше можливостей для розгортання артилерії Excalibur із різних платформ", — підкреслив віцепрезидент наземних бойових дій і протиповітряної оборони Raytheon Missiles & Defense Сем Денеке.

[ + – ] САУ Caesar

При цьому у виданні наголошують, що снаряд Excalibur показував ще більш разючі результати стрільби із САУ Paladin M109A7. З неї боєприпас подолав дистанцію 70 км.

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