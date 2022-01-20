В США установили новый рекорд дальности стрельбы из САУ Caesar (видео)

В ходе показательных стрельб применялся снаряд Excalibur, который показал совместимость французской САУ с американским боеприпасом.

Американский производитель управляемых ракет Raytheon установила мировой рекорд по дальности стрельбы из самоходной артиллерийской установки (САУ) Caesar. Об этом сообщает Defense Brief.

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Стрельбы проходили совместно с французским производителем САУ Nexter и в партнерстве с американской армией. Пуск производился снарядом Excalibur. Испытания подтвердили совместимость снаряда с модульной системой артиллерийских зарядов армии США.

[ + – ] Момент пуска ракеты

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Для САУ Caesar стрельба на дистанцию свыше 46 км является рекордной. Две цели были успешно поражены. Использовались управляемые активно-реактивные снаряды М982 Excalibur. До этого момента максимальная дальность стрельбы составляла 42 км.

"Этот успех подчеркивает совместимость французской гаубицы с американским боеприпасом и предлагает нашим клиентам больше возможностей для развертывания артиллерии Excalibur с различных платформ", — подчеркнул вице-президент наземных боевых действий и противовоздушной обороны Raytheon Missiles & Defense Сэм Денеке.

[ + – ] САУ Caesar

При этом в издании подчеркивают, что снаряд Excalibur показывал еще более поразительные результаты стрельбы из САУ Paladin M109A7. Из нее боеприпас преодолел дистанцию в 70 км.

Напомним, в Украину прибыла партия шасси Tatra для создания РСЗО "Буревій". Также КБ "Южное" разрабатывает управляемые ракеты для РСЗО "Град".