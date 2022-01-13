Управляемые ракеты, БПЛА и радары против дронов: какие новинки разрабатывает КБ "Южное" (видео)

В видеоролике, посвященному итогам 2021 года, предприятие показало перспективные разработки. Например, радар для противодействия коптерам воздействием электромагнитными волнами.

Государственное коснтрукторское бюро "Южное" в видео с итогами за 2021 год показала ряд новинок, которые разрабатываются предприятием. Видео опубликовано на странице КБ в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

КБ "Южное" разрабатывает ударный беспилотник

На предприятии ведут разработку ударного беспилотника, который сможет запускать дроны-камикадзе со своего борта. В видео его показали в вариате с одним двигателем, а на внешних креплениях можно нести сразу два барражирующих боеприпаса.

[ + – ] Пуск с беспилотника дрона-камикадзе

Каких-либо деталей о характеристиках ударного БПЛА и дрона-камикадзе нет.

Разработка управляемой ракеты для РСЗО "Град"

На предприятии рассматривает возможность создания управляемой ракеты к "Градам" через 122-мм снаряд "Тайфун-1". Ныне реактивный снаряд испытует "Тайфун-1" по заказу Минобороны в кооперации с другими предприятиями. Работы по созданию нового боеприпаса ведется с 2019 года. Он должен быть совместим как с "Градами", так и с украинским аналогом "Верба".

[ + – ] Погрузка "Тайфун-1" для испытаний Фото: Defense Express

Для создания управляемой ракеты в КБ испытывают составляющие части нового снаряда.

[ + – ] Рендер управляемого варианта ракеты "Тайфун-1"

КБ "Южное" разработало генератор для противодействия беспилотникам

Специалисты предприятия в рамках создания средств по борьбе с БПЛА, создали генератор импульсного излучения. В 2021 году генератор успешно испытали, подтвердив его работоспособность. Как пишет Милитарный, принцип действия работы дрона заключается в подаче направленных электромагнитных волн, чтобы вывести из строя электронику квадракоптера.

[ + – ] Радар для противодействия дронам

На видео показана работа именно против небольших коптеров. Способна ли система противостоять более крупным БПЛА на данный момент неизвестно.

[ + – ] Дрон можно погрузить на грузовик, что делает его мобильным

Сейчас на предприятии ведутся работы по доработке конструкции генератора, чтобы его улучшить.

Напомним, КБ "Южное" показало видео с дроном-камикадзе воздушного базирования. Ранее сообщалось, что для разработки прототипа ЗРС "Кільчень" нужно 5 лет и 7 млрд гривен. Ракета сможет поражать цели на дистанции до 280 км.