Управляемые ракеты, БПЛА и радары против дронов: какие новинки разрабатывает КБ "Южное" (видео)
В видеоролике, посвященному итогам 2021 года, предприятие показало перспективные разработки. Например, радар для противодействия коптерам воздействием электромагнитными волнами.
Государственное коснтрукторское бюро "Южное" в видео с итогами за 2021 год показала ряд новинок, которые разрабатываются предприятием. Видео опубликовано на странице КБ в Facebook.
КБ "Южное" разрабатывает ударный беспилотник
На предприятии ведут разработку ударного беспилотника, который сможет запускать дроны-камикадзе со своего борта. В видео его показали в вариате с одним двигателем, а на внешних креплениях можно нести сразу два барражирующих боеприпаса.
Каких-либо деталей о характеристиках ударного БПЛА и дрона-камикадзе нет.
Разработка управляемой ракеты для РСЗО "Град"
На предприятии рассматривает возможность создания управляемой ракеты к "Градам" через 122-мм снаряд "Тайфун-1". Ныне реактивный снаряд испытует "Тайфун-1" по заказу Минобороны в кооперации с другими предприятиями. Работы по созданию нового боеприпаса ведется с 2019 года. Он должен быть совместим как с "Градами", так и с украинским аналогом "Верба".
Для создания управляемой ракеты в КБ испытывают составляющие части нового снаряда.
КБ "Южное" разработало генератор для противодействия беспилотникам
Специалисты предприятия в рамках создания средств по борьбе с БПЛА, создали генератор импульсного излучения. В 2021 году генератор успешно испытали, подтвердив его работоспособность. Как пишет Милитарный, принцип действия работы дрона заключается в подаче направленных электромагнитных волн, чтобы вывести из строя электронику квадракоптера.
На видео показана работа именно против небольших коптеров. Способна ли система противостоять более крупным БПЛА на данный момент неизвестно.
Сейчас на предприятии ведутся работы по доработке конструкции генератора, чтобы его улучшить.
Напомним, КБ "Южное" показало видео с дроном-камикадзе воздушного базирования. Ранее сообщалось, что для разработки прототипа ЗРС "Кільчень" нужно 5 лет и 7 млрд гривен. Ракета сможет поражать цели на дистанции до 280 км.