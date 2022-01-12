КБ "Южное" начало разработку дрона-камикадзе воздушного базирования (фото)
Барражирующий припас сможет стартовать с различных воздушных аппаратов для современных схем боевого применения.
В Украине стартовали работы по разработке дронов-камикадзе воздушного базирования. Об этом сообщается в видео КБ "Южное" с итогами 2021 года.
В ролике указывается, что украинские барражирующие припасы можно будет запускать из различных воздушных аппаратов, например БПЛА или самолетов. Они будут использовать современные схемы боевого применения. Однако на данный момент подробностей о сроках производства или каких-либо характеристик нет.
Информации о том, финансирует ли государство разработку на данный момент нет.
Отметим, что Командование Сухопутных войск планирует создать в ВСУ подразделения с дронами-камикадзе. Также компания "Атлон Авиа" планирует начать в этом году испытания дрона-камикадзе "Гром". Его отличительной чертой является то, что к цели его доставляет дрон, после чего барражирующий боеприпас способен самостоятельно поражать цели с минимальной угрозой для гражданских объектов.
Полностью к полетам "Гром" будет готов к лету 2022 года.
Что такое дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас)?
Дрон-камикадзе — это вид беспилотников, которые способны самостоятельно выявлять и поражать цель. Для уничтожения целей они пикируют на нее подобно управляемой ракете. Именно поэтому их называют дронами-камикадзе. Часто такие беспилотники малых размеров, поэтому с ними трудно бороться традиционными средствами ПВО.
Напомним, украинская частная компания UkrspecSystems показала новую систему БПЛА, состоящую из ударного дрона-камикадзе и разведывательного варианта беспилотника.