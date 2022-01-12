КБ "Южное" начало разработку дрона-камикадзе воздушного базирования (фото)

Барражирующий припас сможет стартовать с различных воздушных аппаратов для современных схем боевого применения.

В Украине стартовали работы по разработке дронов-камикадзе воздушного базирования. Об этом сообщается в видео КБ "Южное" с итогами 2021 года.

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В ролике указывается, что украинские барражирующие припасы можно будет запускать из различных воздушных аппаратов, например БПЛА или самолетов. Они будут использовать современные схемы боевого применения. Однако на данный момент подробностей о сроках производства или каких-либо характеристик нет.

Информации о том, финансирует ли государство разработку на данный момент нет.

[ + – ] Внешний вид дрона-камикадзе Фото: скриншот

Отметим, что Командование Сухопутных войск планирует создать в ВСУ подразделения с дронами-камикадзе. Также компания "Атлон Авиа" планирует начать в этом году испытания дрона-камикадзе "Гром". Его отличительной чертой является то, что к цели его доставляет дрон, после чего барражирующий боеприпас способен самостоятельно поражать цели с минимальной угрозой для гражданских объектов.

Полностью к полетам "Гром" будет готов к лету 2022 года.

Что такое дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас)?

Дрон-камикадзе — это вид беспилотников, которые способны самостоятельно выявлять и поражать цель. Для уничтожения целей они пикируют на нее подобно управляемой ракете. Именно поэтому их называют дронами-камикадзе. Часто такие беспилотники малых размеров, поэтому с ними трудно бороться традиционными средствами ПВО.

Напомним, украинская частная компания UkrspecSystems показала новую систему БПЛА, состоящую из ударного дрона-камикадзе и разведывательного варианта беспилотника.