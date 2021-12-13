В Вооруженных силах Украины создадут подразделения с дронами-камикадзе

Командование Сухопутных войск планирует расширять возможности частей и подразделений БПЛА, а также ПВО и ПРО.

В Вооруженных силах Украины создадут подразделения с барражирующими боеприпасами, чтобы развивать и усовершенствовать использование беспилотников в армии. Об этом сообщает АрміяInform.

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Командование Сухопутных войск планирует расширять возможности частей и подразделений радиоэлектронной борьбы, а также внедрять систему сетевоцентричной войны, усиливать возможности ВСУ вести бесконтактные боевые действия.

В армии делается ставка на создание в составе боевых бригад подразделений с беспилотными авиакомплексами и дронами-камикадзе. Также в системе противовоздушной обороны планируется сформировать нужное количество отдельных радиотехнических батальонов, завершить формирование зенитно-ракетных полков с эффективными ЗРК, а также закупать и модернизировать вооружение.

[ + – ] Дрон-камикадзе RAM II Фото: Defense Express

Что такое дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас)?

Дрон-камикадзе — это вид беспилотников, которые способны выявлять и поражать цель самостоятельно. В основном для уничтожения целей они пикируют на нее подобно управляемой ракете. Именно поэтому их называют дронами-камикадзе. Часто такие беспилотники малых размеров, поэтому с ними трудно бороться традиционными средствами ПВО.

Напомним, компания UkrspecSystems показали БПЛА дрон-камикадзе и разведывательный вариант беспилотника. В 2022 году в Украине стартуют испытания дрона-камикадзе "Гром", способный поразить цель с минимальной угрозой для гражданских объектов.