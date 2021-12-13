У Збройних силах України створять підрозділи з дронами-камікадзе

Командування Сухопутних військ планує розширювати можливості частин і підрозділів БПЛА, а також ППО та ПРО.

У Збройних силах України створять підрозділи з боєприпасами, що баражують, щоб розвивати та вдосконалити використання безпілотників в армії. Про це повідомляє АрміяInform.

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Командування Сухопутних військ планує розширювати можливості частин і підрозділів радіоелектронної боротьби, а також запроваджувати систему мережевоцентричної війни, посилювати можливості ЗСУ вести безконтактні бойові дії.

В армії роблять ставку на створення в складі бойових бригад підрозділів із безпілотними авіакомплексами та дронами-камікадзе. Також у системі протиповітряної оборони планується сформувати потрібну кількість окремих радіотехнічних батальйонів, завершити формування зенітно-ракетних полків із ефективними ЗРК, а також закуповувати та модернізувати озброєння.

[ + – ] Дрон-камікадзе RAM II Фото: Defense Express

Що таке дрон-камікадзе (боєприпас, що баражує)?

Дрон-камікадзе — це вид безпілотників, які здатні виявляти та вражати ціль самостійно. В основному для знищення цілей вони пікірують на неї подібно до керованої ракети. Саме тому їх називають дронами-камікадзе. Часто такі безпілотники малих розмірів, тож із ними важко боротися традиційними засобами ППО.

Нагадаємо, компанія UkrspecSystems показали БПЛА дрон-камікадзе та розвідувальний варіант безпілотника. У 2022 році в Україні стартують випробування дрону-камікадзе "Гром", здатного вразити ціль із мінімальною загрозою для цивільних об'єктів.