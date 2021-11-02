У 2022 році в Україні стартують випробування дрону-камікадзе "Грім" (фото)

Боєприпас, що баражує, унікальний тим, що його доставляє до цілі дрон, після чого він уже здатний уразити ціль з мінімальною загрозою для цивільних об'єктів.

Розробка дрону-камікадзе ST-35 "Грім" переходить у фінальну стадію. Про це заявив директор НВП "Атлон Авіа" Артем В'юнник в інтерв'ю "Донбас.Реалії".

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За словами В'юнника, наразі підприємство розв'язує два питання — завершення робіт над бойовою частиною і над системою наведення боєприпасу, що баражує.

Бойову частину виготовляє завод "Артем". До повноцінних бойових випробувань ударний дрон буде готовий до літа 2022 року.

"Я думаю, що десь навесні наступного року ми вийдемо на попередні випробування. Й "Артем", зі своєю бойовою частиною, і ми зі своєю частиною. І думаю, що десь, напевно, влітку ми проведемо випробування не тільки з інертними боєприпасами, але й з бойовими", — наголосив Артем В'юнник.

Унікальність дрона-камікадзе в тому, що боєприпас до цілі доставляє дрон. Боєприпас, що баражує, виходитиме з дрона і вже самостійно летітиме до цілі.

Основні характеристики БПЛА:

висота польоту — 500-700 м;

радіус дії — 30 км;

час польоту — приблизно 60 хвилин;

крейсерська швидкість — 120-140 км/год.

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що в Україні розробили ударний дрон "Гром", здатний уражати цілі на закритих позиціях із мінімальними збитками для цивільного населення.

Раніше українська приватна компанія UkrspecSystems показала нову систему БПЛА, що складається з ударного дрона-камікадзе та розвідувального варіанта безпілотника.