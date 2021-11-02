В 2022 году в Украине стартуют испытания дрона-камикадзе "Гром" (фото)

Барражирующий боеприпас уникален тем, что его доставляет к цели дрон, после чего он уже способен поразить цель с минимальной угрозой для гражданских объектов.

Разработка дрона-камикадзе ST-35 "Гром" переходит в финальную стадию. Об этом заявил директор НВП "Атлон Авиа" Артем Вьюнник в интервью "Донбасс.Реалии".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам Вьюнника, на данный момент предприятие решает два вопроса — завершение работ над боевой частью и над системой наведения барражирующего боеприпаса.

Боевую частью производит завод "Артем". К полноценным боевых испытаний ударный дрон будет готов к лету 2022 года.

"Я думаю, что где-то весной следующего года мы выйдем на предварительные испытания. И "Артем", со своей боевой частью, и мы со своей частью. И думаю, что где-то, наверное, летом, мы проведем испытания не только с инертными боеприпасами, но и с боевыми", — подчеркнул Артем Вьюнник.

Уникальность дрона-камикадзе в том, что к цели боеприпас доставляет дрон. Барражирующий боеприпас будет выходить из дрона и уже самостоятельно лететь к цели.

Основные характеристики БПЛА:

Высота полета — 500-700 м

Радиус действия — 30 км

Время полета — около 60 минут

Крейсерская скорость — 120-140 км/ч.

Напомним, 3 октября стало известно, что в Украине разработали ударный дрон "Гром", способный поражать цели на закрытых позициях с минимальным ущербом для гражданского населения.

Ранее украинская частная компания UkrspecSystems показала новую систему БПЛА, состоящую из ударного дрона-камикадзе и разведывательного варианта беспилотника.