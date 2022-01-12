КБ "Південне" розпочало розробку дрону-камікадзе повітряного базування (фото)

Баражувальний припас зможе стартувати з різних повітряних апаратів для сучасних схем бойового застосування.

В Україні стартували роботи з розробки дронів-камікадзе повітряного базування. Про це повідомляється у відео КБ "Південне" із підсумками 2021 року.

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У ролику вказується, що українські припаси, що баражують, можна буде запускати з різних повітряних апаратів, наприклад БПЛА або літаків. Вони використовуватимуть сучасні схеми бойового застосування. Однак наразі подробиць про терміни виробництва або будь-які характеристики немає.

Інформації про те, чи держава фінансує розробку наразі немає.

[ + – ] Зовнішній вигляд дрону-камікадзе Фото: скриншот

Зазначимо, що Командування Сухопутних військ планує створити у ЗСУ підрозділи з дронами-камікадзе. Також компанія "Атлон Авіа" планує розпочати цього року випробування дрону-камікадзе "Гром". Його характерною рисою є те, що до цілі його доставляє дрон, після чого боєприпас, що баражує, здатний самостійно уражати цілі з мінімальною загрозою для цивільних об'єктів.

Повністю до польотів "Грім" буде готовим до літа 2022 року.

Що таке дрон-камікадзе (баражувальний боєприпас)?

Дрон-камікадзе — це вид безпілотників, які здатні самостійно фіксувати й уражати ціль. Для знищення цілей вони пікірують на неї подібно до керованої ракети. Саме тому їх називають дронами-камікадзе. Часто такі безпілотники малих розмірів, тож із ними важко боротися традиційними засобами ППО.

Нагадаємо, українська приватна компанія UkrspecSystems показала нову систему БПЛА, що складається з ударного дрону-камікадзе та розвідувального варіанту безпілотника.