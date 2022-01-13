Керовані ракети, БПЛА та радари проти дронів: які новинки розробляє КБ "Південне" (відео)

У відеоролику, присвяченому підсумкам 2021 року, підприємство показало перспективні розробки. Наприклад, радар протидії коптерам впливом електромагнітних хвиль.

Державне коснтрукторське бюро "Південне" у відео з підсумками за 2021 рік показало низку новинок, що розробляються підприємством. Відео опубліковано на сторінці КБ у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

КБ "Південне" розробляє ударний безпілотник

На підприємстві проводять розробку ударного безпілотника, який зможе запускати дрони-камікадзе зі свого борту. У відео його показали у варіаті з одним двигуном, а на зовнішніх кріпленнях можна нести одразу два баражувальні боєприпаси.

[ + – ] Пуск із безпілотника дрону-камікадзе

Яких-небудь деталей про характеристики ударного БПЛА та дрону-камікадзе немає.

Розробка керованої ракети для РСЗВ "Град"

На підприємстві розглядають можливість створення керованої ракети до "Град" через 122-мм снаряд "Тайфун-1". Нині реактивний снаряд випробовує "Тайфун-1" на замовлення Міноборони в кооперації з іншими підприємствами. Роботи зі створення нового боєприпасу ведуться з 2019 року. Він має бути сумісним як із "Градами", так і з українським аналогом "Верба".

[ + – ] Навантаження "Тайфун-1" для випробувань Фото: Defense Express

Для створення керованої ракети КБ випробовує складові частини нового снаряда.

[ + – ] Рендер керованого варіанта ракети "Тайфун-1"

КБ "Південне" розробило генератор для протидії безпілотникам

Фахівці підприємства у межах створення засобів боротьби з БПЛА, створили генератор імпульсного випромінювання. У 2021 році генератор успішно випробували, підтвердивши його працездатність. Як пише Мілітарний, принцип дії роботи дрону полягає в подаванні спрямованих електромагнітних хвиль, щоб вивести з ладу електроніку квадракоптера.

[ + – ] Радар для протидії дронам

На відео показано роботу саме проти невеликих коптерів. Чи здатна система протистояти більшим БПЛА наразі невідомо.

[ + – ] Дрон можна завантажити на вантажівку, що робить його мобільним

Наразі на підприємстві ведуться роботи з доопрацювання конструкції генератора, щоб його покращити.

Нагадаємо, КБ "Південне" показало відео з дроном-камікадзе повітряного базування. Раніше повідомлялося, що для розробки прототипу ЗРС "Кільчень" потрібно 5 років і 7 млрд гривень. Ракета зможе уражати цілі на відстані до 280 км.