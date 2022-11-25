Уничтожение российской "Мсты-Б" высокоточным снарядом Excalibur попал на видео

Поставки странами-партнерами Excalibur превращают украинскую артиллерию в дальнобойные снайперские винтовки. Поражение цели будет с вероятностью почти 95%.

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Соединенные Штаты передают Украине тысячи высокоточных снарядов Excalibur. Блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал уничтожение российской гаубицы.

Украинские военные нанесли удар боеприпасом M982 Excalibur по гаубице "Мста-Б" на левом берегу Херсонской области. По кадрам видно как ВСУ наносят удар точно по 152-мм гаубице, а на фоне российский грузовик с военными уезжает с позиций.

Особенность Excalibur заключается в том, что используя эти снаряды, украинская артиллерия превращается в дальнобойную снайперскую винтовку. США передали несколько тысяч боеприпасов за несколько партий военной помощи. По факту 1 выстрел Excalibur с 93,7% вероятностью поразит российский танк Т-72 или любую другую цель. Круговое вероятное отклонение составляет всего 5 метров, а на испытаниях даже 1,6 метра.

Напомним, первые сообщения о поставках в Украину высокточных снарядов Excalibur из США появились в сентябре.

В начале года в США установили новый рекорд дальности стрельбы из САУ Caesar. Удар удалось нанести на расстоянии в 46 км.