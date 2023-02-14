Високоточний удар Excalibur знищив новий комплекс РЕБ "Палантин" ЗС РФ (відео)

Російський комплекс було прийнято на озброєння лише у 2019 році. Заявляється, що він може глушити сигнал безпілотників, мобільного та транкінгового зв'язку.

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Українські військові знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби Палантин високоточним ударом снарядом Excalibur. Відповідне відео публікують у соцмережах, передає Фокус.

На опублікованих кадрах зафіксовано використання високоточного боєприпасу Excalibur. Ціллю став комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин". Внаслідок кількох ударів було уражено російську техніку. Відпрацювали бійці 128-ї гірничо-штурмової бригади.

"Палантин" був прийнятий на озброєння російської армії лише 3 роки тому. Відомо, що розробляв комплекс АТ "Концерн Сузір'я", який входить до "Ростеху". Заявляється, що Палантин є мобільним комплексом оперативно-тактичного рівня.

Завдання "Палантину" — створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв'язку в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах. Машини комплексу можуть поєднувати в єдину бойову систему, щоб розширити ефективність застосування. Базою для РЕБ служить КамАЗ.

Про застосування РЕБ "Палантин" у Міноборони РФ заявляли ще у червні 2022 року. Тоді ж заявлялося, що комплекс може блокувати сигнал для безпілотників або перехоплювати управління на себе.

Нагадаємо, 2 лютого ЗСУ вперше знищили арктичну версію ЗРК "Тор-М2ДТ" снарядом Excalibur.

19 січня бійці ЗСУ вразили одразу дві російські гаубиці одним ударом Excalibur. США передають такі боєприпаси тисячами.