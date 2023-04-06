Ніхто не вижив: у ЗСУ розповіли подробиці знищення російського Ка-52 (відео)

За словами спікера командування Сергія Череватого, гелікоптер збили переносним ЗРК Piorun польського виробництва якраз у момент, коли президент Володимир Зеленський перебував у Варшаві з офіційним візитом.

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5 квітня українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52 на східному фронті. Про це у четвер, 6 квітня, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

"Знищено гелікоптер Ка-52, про який повідомлялося. За ним намагався вилетіти інший екіпаж, але йому вдалося відійти. Ка-52 збили зенітники 10-ї бригади", — повідомив Череватий

За словами речника ЗСУ, російський гвинтокрил знищили в момент візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі.

"Вони збили його переносним зенітно-ракетним комплексом Piorun польського виробництва", — зазначив Черевий.

Також речник ЗСУ зазначив, що ніхто з екіпажу російського гелікоптера Ка-52 не вижив.

Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, що Сили оборони України за допомогою дрона-камікадзе знищили російський радар 1L271 "Лелека" у Запорізькій області. Успішну атаку військові провели у селі Нестерянка, розташованому приблизно за 42 км від Запоріжжя.

Раніше, 1 квітня, українські захисники розповіли, як їм вдалося збити російський вертоліт із САУ M109 Palladin, що є великою рідкістю для артилеристів. Гелікоптер знищили в момент зльоту.

Також нагадаємо, 1 квітня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу українських артилеристів за позиціями окупантів із британської 105-мм гаубиці L119.