Мінус "Спис" і "Васильок": Залужний показав роботу артилеристів із британської гаубиці (відео)

Як розповів головнокомандувач ЗСУ, бойове завдання виконали за допомогою 105-мм знаряддя L119.

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Артилеристи Сил оборони України точними ударами знищили російський СПГ-9 "Спис". Відповідне відео в суботу, 1 квітня, було опубліковано в Telegram-каналі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Українські захисники, отримавши координати, вдарили по розташуванню російського станкового протитанкового гранатомета "Копье". Разом із гранатометом знищили й боєкомплект, а також пошкодили ворожий міномет 2В9 "Волошка".

За словами головнокомандувача ЗСУ, вогонь вели з британської 105-мм гаубиці L119

Гаубиці L119 в Україні — що відомо

21 липня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що до нового пакета допомоги Україні увійдуть, зокрема, 36 гаубиць L119.

19 серпня 2022 року президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав 19-й пакет допомоги для надання Україні додаткового озброєння та військової техніки. Серед іншого, до нього увійшли 16 105-мм гаубиць M119 і 36000 артилерійських снарядів до них.

8 вересня Пентагон оприлюднив пакет допомоги для ЗСУ, до якого входять додаткові чотири гаубиці зі 105-мм калібром. 4 жовтня стало відомо, що в черговий пакет підтримки на суму $625 млн входять 16 причіпних гаубиць калібром 105 мм.

6 січня 2023 року Міністерство оборони США розкрило вміст списку найбільшого пакета оборонної допомоги Україні розміром $3,075 мільярда доларів, до якого увійшли ще 36 гаубиць калібром 105 мм.

Нагадаємо, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ показав роботу артилерії поблизу Бахмута Донецької області.