Новий пакет військової допомоги: Україна отримає від США ще більше систем HIMARS, — ЗМІ

За даними журналістів, 4 жовтня Білий дім може оголосити про постачання в Україну чотирьох РСЗВ, боєприпасів, мін та протимінних машин на загальну суму $625 млн.

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У новий пакет американської військової допомоги Україні на суму $625 млн увійдуть ще чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, які знайомі з деталями угоди.

Крім РСЗВ у пакет увійдуть боєприпаси, міни та протимінні машини. Очікується, що про постачання цих озброєнь адміністрація президента США Джо Байдена оголосить 4 жовтня.

Видання зазначає, що анонсований пакет допомоги стане першим з моменту оголошення 30 вересня Росією анексії Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей та другим відтоді, як Україна досягла значних успіхів на полі бою в середині вересня.

Нагадаємо, 28 вересня стало відомо, що США надасть новий пакет військової допомоги Україні на $1,1 млрд, до якого увійдуть 18 РСЗВ HIMARS, високоточні ракети, 12 систем Titan для захисту від дронів, вантажівки, автомобілі, спорядження для солдатів та обладнання. При цьому американці зазначили, що закупівля та постачання HIMARS може зайняти кілька років.

Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна може отримувати HIMARS за новою схемою, оскільки ці системи вже зараз потрібні на полі бою. Українці запропонували такий вихід: зараз на озброєння української армії може надійти техніка, яку вже використовує армія США, а нові виготовлені РСЗВ нехай надходять до американської армії.

Також повідомлялося, що на тлі новин про мобілізацію в Росії американські військові передали Україні нові високоточні ракети M30A1 для РСЗВ HIMARS. Їхня особливість полягає в тому, що ракети призначені для знищення живої сили, кожна ракета начинена 180 тис. карбід-вольфрамових кульок.