Новый пакет военной помощи: Украина получит от США еще больше систем HIMARS, — СМИ

По данным журналистов, 4 октября Белый дом может объявить о поставках в Украину четырех РСЗО, боеприпасов, мин и противоминных машин на общую сумму $625 млн.

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В новый пакет американской военной помощи Украине на сумму $625 млн войдут еще четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, которые знакомы с деталями соглашения.

Помимо РСЗО в пакет войдут боеприпасы, мины и противоминные машины. Ожидается, что о поставке этих вооружений администрация президента США Джо Байдена объявит 4 октября.

Издание отмечает, что анонсированный пакет помощи станет первым с момента объявления 30 сентября Россией аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей и вторым с тех пор, как Украина добилась значительных успехов на поле боя в середине сентября.

Напомним, 28 сентября стало известно, что США предоставит новый пакет военной помощи Украине на $1,1 млрд, в который войдут 18 РСЗО HIMARS, высокоточные ракеты, 12 систем Titan для защиты от дронов, грузовики, автомобили, снаряжения для солдат и оборудование. При этом американцы отметили, что закупка и поставка HIMARS может занять несколько лет.

После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина может получать HIMARS по новой схеме, так как эти системы уже сейчас нужны на поле боя. Украинцы предложили такой выход: сейчас на вооружение украинской армии может поступить бывшая в употреблении техника, которую уже использует армия США, а новые изготовленные РСЗО пусть поступают в американскую армию.

Также сообщалось, что на фоне новостей о мобилизации в России, американские военные передали Украине новые высокоточные ракеты M30A1 для РСЗО HIMARS. Их особенность заключается в том, что ракеты предназначены для уничтожения живой силы, каждая ракета начинена 180 тыс. карбид-вольфрамовых шариков.