США постачають Україні нові високоточні ракети для HIMARS

Керовані ракети призначені для знищення м'яких цілей, наприклад, живої сили противника. У ній міститься 180 тисяч карбідо-вольфрамових кульок.

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Американські військові передали Збройним силам України нові високоточні ракети M30A1. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Оператори РСЗВ HIMARS отримали нові ракети М30А1, які відрізняються від попередніх альтернативних боєголовок. Увесь цей час українська армія отримувала високоточні керовані ракети M31A1/A2. Різниця між ракетами М30А1 та М31А1/А2 у тому, що перша призначена для знищення м'яких цілей. Наприклад, живої сили супротивника.

Цьому сприятиме наявність 180 тисяч карбід-вольфрамових кульок. Вони розташовані навколо октагенової вибухової речовини. Дальність ураження ракети також становить до 92 км, а можливе кругове відхилення — 7 метрів.

Італійський військовий експерт Томас Тейнер зазначає, що швидка передача таких ракет може означати бажання Штатів допомогти Україні швидко впоратися з мобілізованими росіянами.

Нагадаємо, пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що заборона застосування західної зброї по території РФ поширюється тільки на HIMARS.

Раніше США анонсували для України закупівлю 18 РСЗВ HIMARS, які надходитимуть до ЗСУ протягом кількох років.