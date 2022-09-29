Обстрілювати територію РФ не можна лише з HIMARS, – посол (відео)

Обмеження на застосування іншої західної зброї на російській території немає. Так само як і по тимчасово окупованому Криму.

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Українська армія не може завдавати ударів по російській території лише з американського РСЗВ HIMARS. Про це заявила пані посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю "Європейській правді".

За словами Оксани Маркарової, домовленість із США та Україною про незастосування американської зброї по території РФ стосується лише РСЗВ HIMARS, а не всього поставленого арсеналу озброєнь. При цьому жодних обмежень на застосування будь-якої зброї по окупованому Криму немає, це українська територія.

"Я можу чітко сказати, що Сполучені Штати завжди не визнавали незаконну анексію Криму, і з 2014 року до тепер дотримувалися чіткої позиції, що Крим — це Україна в усіх його аспектах", — заявила пані посол.

Пані посол прокоментувала заяву міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що західне озброєння не можна використовувати по російській території. Глава оборонного відомства говорив, що він уклав угоду зі Штатами, яка зобов'язує ЗСУ не застосовувати західну зброю для ударів по РФ. Тепер Маркарова пояснила це питання.

Нагадаємо, Штати виділили 1,1 млрд доларів для придбання 18 HIMARS для ЗСУ. Їхні поставки очікуються протягом року-двох.

Також Україна закупила високоточні артилерійські боєприпаси Vulcano, які мають дальність ураження понад 70 км.