Залужний показав роботу артилерії ЗСУ поблизу Бахмута (фото)

Українські артилеристи зупиняють хвилі окупантів біля Бахмута.

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Українські артилеристи не втомлюються нищити ворога поблизу на Бахмутському напрямку. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 30 березня в Facebook опублікував фото їхньої роботи.

Він подякував захисникам за успішні дії на фронті. Воєнний наголосив, наскільки важливою є боротьба українського народу.

"Дякую усім, хто в бою за свободу і незалежність нашої держави!", – заявив він у дописі.

У вечірньому зведені Генштабу було вказано, що окупаційні війська Російської Федерації й надалі намагаються організовувати наступальні дії на Бахмутському напрямку. Наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки загарбників. Впродовж доби росіяни вели марні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки на Донеччині, а також обстріляли Бахмут та населені пункти Міньківка, Дружківка та Оріхово-Василівка.

Фото: Facebook Валерія Залужного

Нагадаємо, 22 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у Бахмуті на Донеччині тривають активні бойові дії. Штурмові групи ворога зазнають атак від українських артилеристів. Він похвалив артилеристів 24-ї бригади імені Короля Данила, які влучно цілять по позиціях ворога. З його слів, львівські десантники 80-ї бригади, які стримують ворожі штурми, також не дають російським загарбникам просунутися вперед.

Також 29 березня генерал Марк Міллі, керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США, оцінив ситуацію у Бахмуті. Він заявив, що майже 6 тисяч професійних найманців російської ПВК "Вагнер" штурмують місто. Американський воєначальник додав, що ще 20-30 тисяч завербованих рекрутів підтримують їхній наступ. Серед них велика кількість російських в'язнів із російських колоній. Він наголосив, що українська армія організувала дуже ефективну оборону міста та його штурм дорого коштує загарбникам.