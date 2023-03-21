"ЗС РФ штурмують цілодобово, їх накриває артилерія", — Сирський про ситуацію в Бахмуті

Російські окупанти намагаються просунутися до центра Бахмута, розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ. Втім, Силам оборони вдається стримувати їх навалу.

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У Бахмуті на Донеччині тривають активні бойові дії. Штурмові групи ворога зазнають атак від українських артилеристів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, інтенсивні бої йдуть вздовж усієї лінії фронту у зоні відповідальності Сухопутних військ.

"На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та ворожі склади. Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7", — проінформував він.

ЗСУ в районі Бахмута

Олександр Сирських похвалив артилеристів 24-ї бригади ім. Короля Данила, які влучно цілять по позиціях ворога та десантників 80-ї бригади, які стримують ворожі штурми, не даючи російським загарбникам просунутися вперед.

ЗС РФ найближчим часом можуть спробувати досягти якихось незначних успіхів перед тим, як втратять ініціативу на полі бою, повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни 20 березня. На їхню думку, армія РФ намагається збільшити темп своїх дій на деяких ділянках до того, як ЗСУ перехоплять ініціативу. Зокрема йдеться про місто Бахмут та Авдіївку, яку ЗС РФ пробують взяти в оточення.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 20 березня повідомила, що оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал ЗС РФ, а також знищити найпідготовленіші підрозділи ворога. Водночас в Міноборони не приховують, що ЗСУ зазнають втрат на цій ділянці фронту, але втрати ворога в районі Бахмута значно вищі.