"ВС РФ штурмуют круглосуточно, их накрывает артиллерия", — Сырский о ситуации в Бахмуте

Российские оккупанты пытаются продвинуться в центр Бахмута, рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ. Впрочем, Силам обороны удается сдерживать их нашествие.

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В Бахмуте Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Штурмовые группы врага подвергаются атакам украинских артиллеристов. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, интенсивные бои идут вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Сухопутных войск.

"На Бахмутском направлении постоянно уничтожается вражеская техника, живая сила противника и вражеские склады. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их 24/7", — проинформировал он.

ВСУ в районе Бахмута

Александр Сырский похвалил артиллеристов 24-й бригады им. Короля Даниила, которые метко попадают по позициях врага и десантников 80-й бригады, которые сдерживают вражеские штурмы, не давая российским захватчикам продвинуться вперед.

ВС РФ в ближайшее время могут попытаться добиться каких-то незначительных успехов перед тем, как потеряют инициативу на поле боя, сообщили аналитики из американского Института изучения войны 20 марта. По их мнению, армия РФ пытается увеличить темп своих действий на некоторых участках до того, как ВСУ перехватят инициативу. В частности, речь идет о городе Бахмут и Авдеевке, которую ВС РФ пытаются взять в окружение.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 20 марта сообщила, что оборона Бахмута позволяет снизить наступательный потенциал ВС РФ, а также уничтожить самые подготовленные подразделения врага. В то же время в Минобороны не скрывают, что ВСУ понесут потери на этом участке фронта, но потери врага в районе Бахмута значительно выше.