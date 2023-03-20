Бої за Бахмут йдуть у місті: ворог просунувся, але й ЗСУ має успіхи, — Маляр (відео)

За словами заступника міністра оборони України, захист Бахмута дозволяє знизити наступальний потенціал ворога та знищити найпідготовленіші підрозділи окупантів.

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Активні бої за Бахмут Донецької області відбуваються у межах міста, у ворога був певний поступ, але й Сили оборони мають успіхи на певних ділянках. Про це у понеділок, 20 березня, розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

Як зазначила Маляр, оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал ворога, зменшити кількість особового складу та воєнної техніки окупантів, а також знищити найпідготовленіші підрозділи супротивника. При цьому в міністерстві не приховують, що ЗСУ зазнають втрат на цій ділянці фронту, проте втрати ворога там значно вищі.

"За час цих боїв, на жаль, з нашого боку є втрати, натомість у ворога втрати значно вищі. І у ворога ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи — підрозділи "Вагнер", які кинуті на те, щоб оточити і захопити Бахмут. Сьогодні там відбуваються активні бої, зокрема в місті. Певне просування у ворога було, натомість у нас теж є успіхи на певних ділянках і на сьогодні продовжується оборона Бахмута.", — розповіла Маляр.

Крім того, заступник міністра зазначила, що сьогодні ворог веде активний наступ одразу на кількох напрямках на Донбасі.

"Сьогодні гаряче і в Білогорівці, і в Авдіївці, і в Вугледарі, і в Мар'їнці. З початку січня фактично відбувається повномасштабний наступ на сході України. Водночас ЗСУ дуже потужно чинить опір. Справді, найгарячіша точка у нас — Бахмут. Цього тижня це вже другий місяць, як найспекотніші бої, як ситуація критично загострилася в Бахмуті. Але попри всі прогнози різних експертів другий місяць у цих гарячих боях Бахмут стоїть", — зазначила Маляр.

Чи вистачає ЗСУ досвідчених бійців насправді

Також заступник міністра оборони прокоментувала статтю американського видання The Washington Post про те, що ЗСУ не вистачає досвідчених бійців.

"Не можна заперечувати, що до вторгнення було трохи більше 200 тисяч воєнних, а зараз – під мільйон. Такий обсяг людей підготувати – це певний виклик, завдання, з якими дуже швидко впоратися складно. ТЦК сьогодні працюють набагато краще, ніж на початку вторгнення. Вони намагаються всі ці проблеми вирішити. Про них відомо. Вони читають про це не з The Washington Post і не з наших ефірів. Із цими проблемами працюють", — заявила Маляр.

Також Маляр, коментувавши звіт Інституту вивчення війни (ISW) від 19 березня, заявила, що поки рано говорити про кульмінацію російського наступу.

"Генштаб вже два місяці каже, про те, що в Бахмуті йдуть гарячі бої. Говорити про те, що буде кульмінацією можна тільки після закінчення часу, тому що зараз ми просто перебуваємо в активній динаміці боїв за Бахмут", — резюмувала Маляр.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звернувся до міністра оборони Росії Сергія Шойгу з проханням "не допустити відсікання ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС РФ" у місті Бахмут Донецької області. За його інформацією, нібито у березні-квітні ЗСУ перейдуть у повномасштабний наступ на цій ділянці фронту.

Також 20 березня газета Military Times опублікувала інтерв'ю із захисниками Бахмута. Воєнні розповіли, що продовжують стримувати тиск найманців ПВК "Вагнер", які кілька місяців намагаються взяти місто в оточення.