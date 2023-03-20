У Пригожина істерика через наступ ЗСУ в Бахмуті: просить Шойгу допомогти (документ)

Засновник ПВК "Вагнер" стверджує, що Сили оборони України планують у березні-квітні розпочати широкомасштабний наступ у Донецькій області.

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Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин звернувся до міністра оборони Росії Сергія Шойгу з проханням "не допустити відсічення ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС РФ" у місті Бахмут Донецької області. Відповідний документ 20 березня опублікував телеграм-канал "Кепка Пригожина".

Згідно зі зверненням, Пригожин запевняє Шойгу в тому, що березні-квітні поточного року Сили оборони України планують перейти в широкомасштабний наступ у Бахмуті й завдати флангових ударів, що "розсікають", із метою відрізати найманців від регулярної російської армії.

Водночас у ПВК "Вагнер" стверджують, що нібито контролюють 70% міста.

Пригожин просить Шойгу про допомогу в Бахмуті Фото: скріншот

"Прошу вас вжити всіх необхідних заходів для запобігання відсіканню ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС РФ, що призведе до негативних наслідків для "СВО", — ідеться у зверненні Пригожина до Шойгу.

Битва за Бахмут — останні новини

20 березня газета Military Times опублікувала інтерв'ю із захисниками Бахмута. Військові розповіли, що продовжують стримувати тиск найманців ПВК "Вагнер", які кілька місяців намагаються взяти місто в оточення. За словами українських воїнів, щоб не дозволити окупантам "стиснути кліщі" з півночі та півдня, бійці Сил оборони потребують механізованих транспортних засобів і артилерійських боєприпасів.

19 березня Інститут вивчення війни (ISW) опублікував звіт, де йдеться, що наступ окупаційних військ на Донбасі досягає своєї кульмінації, і Україна має всі шанси перехопити ініціативу.

Також 19 березня спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські війська не можуть завершити розпочату операцію та захопити місто Бахмут Донецької області. За його словами, атаки продовжуються "за інерцією".