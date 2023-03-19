Росіяни тактично провалилися в Бахмуті, — ЗСУ (відео)

За словами спікера Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, зараз атаки ЗС РФ продовжуються за інерцією. Водночас противник зазнає катастрофічного рівня втрат.

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Російські війська не можуть завершити розпочату операцію та захопити місто Бахмут Донецької області. Атаки продовжуються "за інерцією". Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Представник ЗСУ стверджує, що поточні дії російських військ у районі Бахмута не можна класифікувати як частину масштабної наступальної операції.

"Зараз вони, по суті, тактично не можуть завершити операцію із захоплення українського районного центру Бахмут", — пояснив Череватий.

Він також додав, що все ж таки тривають дуже активні бойові зіткнення, десятки атак ідуть за інерцією, ціною величезних втрат особового складу ЗС РФ.

Череватий також наголосив на ефективному плануванні оборонних побудов із боку командування та штабів. Успіх досягається за рахунок того, що українські захисники знекровлюють ворога та позбавляють його бойового потенціалу, що позначається на моральній складовій представників окупаційних військ.

Череватий також назвав заяви про дефіцит снарядів із боку російського підприємця Євгенія Пригожина, який фінансує ПВК "Вагнер", сигналом SOS кремлівському керівництву. Подібні слова є фактором демотивації для ЗС РФ, вважає представник пресслужби.

Нагадаємо, що в планах ПВК "Вагнер" до середини травня набрати 30 тисяч новобранців. За інформацією Пригожина, темпи рекрутингу у воєнізоване формування — у середньому 500-800 осіб на день, а часом і до 1200.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво країн НАТО поспішає перекинути до кордонів із РФ 300 тисяч військових. Війська будуть направлені з Польщі, Норвегії, Балтійських країн і Німеччини.