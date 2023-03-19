Россияне тактически провалились в Бахмуте, — ВСУ (видео)

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, сейчас атаки ВС РФ продолжаются по инерции. При этом противник несет катастрофический уровень потерь.

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Российские войска не могут завершить начатую операцию и захватить город Бахмут Донецкой области. Атаки продолжаются "по инерции". Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Представитель ВСУ утверждает, что текущие действия российских войск в районе Бахмута нельзя классифицировать как часть масштабной наступательной операции.

"Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут", — пояснил Череватый.

Он также добавил, что все же продолжаются очень активные боестолкновения, десятки атак идут по инерции, ценой огромных потерях личного состава ВС РФ.

Череватый также отметил эффективное планирование оборонительных построений со стороны командования и штабов. Успех достигается за счет того, что украинские защитники обескровливают врага и лишают его боевого потенциала, что сказывается на моральной составляющей представителей оккупационных войск.

Череватый также назвал заявления о дефиците снарядов со стороны российского предпринимателя Евгения Пригожина, который финансирует ЧВК "Вагнер", сигналом SOS кремлевскому руководству. Подобные слова служат демотифирующим фактором для ВС РФ, считает представитель пресс-службы.

Напомним, что в планах ЧВК "Вагнер" к середине мая набрать 30 000 новобранцев. По информации Пригожина, темпы рекрутинга в военизированное формирование — в среднем 500-800 человек в день, а порой и до 1200.

Ранее Фокус сообщал, что руководство стран НАТО спешит перебросить к границам с РФ 300 тысяч военных. Войска будут направлены из Польши, Норвегии, Балтийских стран и Германии.