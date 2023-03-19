Эффект чипсов: НАТО спешит направить к границам с РФ 300 тысяч военных

Предусмотрены несколько уровней "готовности". 100 тысяч военнослужащих могут быть переброшены из Польши, Норвегии и Балтийских стран за 10 дней. Дальше — войска из Германии за срок от 10 дней до месяца.

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В ближайшие месяцы НАТО планирует ускорить накопление техники вдоль восточного фланга и привлечь десятки тысяч сил, которые в короткие сроки смогут прийти на помощь союзникам. Такой шаг призван помешать РФ расширить войну за пределы Украины. Об этом сообщает Politico.

Для этого НАТО понадобится убедить руководство отдельных стран предоставить военнослужащих, инструкторов, большие объемы дорогостоящего оружия, снаряжения и боеприпасов.

Однако есть риск того, что не все союзники будут вовлечены в новый проект, т. к. многие обеспокоены сокращением собственных запасов боеприпасов, и, к тому же, Украина остро нуждается в поставках большого количества снарядов и вооружений от союзников.

США и ЕС составляют плавны по привлечению большего объема вооружений, но это займет время, отмечают журналисты.

Джеймс Дж. Таунсенд, экс-заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и политики НАТО, привел аналогию с обедом, на который каждый приносит свою еду.

Если не будет организатора, который бы распорядился, что кому приносить, тогда "все придут с чипсами, потому они дешевые и их легко достать".

Несколько уровней "готовности"

Этой весной командующие вооруженных сил подадут обновленные региональные планы по обороне, в которых будет заново определено, как именно Альянс будет защищать миллиард своих жителей.

Планы масштабные, официальные лица говорят о 300 тысячах войск НАТО в Европе. Сообщается также о нескольких уровнях готовности.

Первый может предусматривать привлечение около 100 тысяч военнослужащих в течение 10 дней — из Польши, Норвегии и Балтийских стран, объяснил Генрих Бауб, бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию. Сюда также входят и многонациональные боевые группы, которые НАТО уже организовало на восточном фланге.

Второй уровень — войска из Германии, которые могут быть переброшены за срок от 10 дней до месяца. Но на это определенно понадобится время и расходы, пояснил генерал Бен Ходжес.

Странам понадобится найти оружейные компании, которые бы могли в сжатые сроки выпускать качественные боеприпасы.

"Прежде мы накапливали дешевые боеприпасы. Это не то, что нужно", — пояснила Стейси Петтиджон, руководитель программы в "Центре новой американской безопасности".

По ее словам, для европейских союзников НАТО это еще более острый вопрос, потому что многие из них часто полагаются на США как на свой оплот.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно указывал на необходимость усилий по части производства для создания запасов боеприпасов.

В начале марта он признал, что текущие темпы расходования снарядов не соответствуют темпам производства.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США возможности ускорения доставки боеприпасов.

Ранее Фокус сообщал о плане по боеприпасам для Украины на 2 млрд евро. В ЕС близки к достижению нового соглашения.