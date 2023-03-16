"Формула мира" и боеприпасы: Кулеба провел переговоры с Блинкеном

Министр иностранных дел поговорил с госсекретарем США о путях ускорения доставки боеприпасов и "формуле мира", озвученной президентом Зеленским.

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В четверг, 16 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Об этом Кулеба сообщил в своем микроблоге в Twitter.

По словам главы МИД, речь в разговоре с госсекретарем США шла об украинской "формуле мира" (украинская формула мира была представлена президентом Украины Владимиром Зеленским 9 декабря 2022, во время выступления перед участниками TRT World Forum 2022) и о военной помощи для украинской армии.

"Разговаривал с государственным секретарем США Энтони Блинкеном об украинской "формуле мира" и путях ускорения доставки артиллерийских боеприпасов", — поделился с подписчиками Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что Украина, США и другие наши партнеры продолжают работать для того, чтобы обеспечить Силы обороны боеприпасами, как для обороны, так и для предстоящего контрнаступления.

Напомним, в декабре прошлого года Зеленский назвал составляющие национальной "формулы мира".

В конце января Фокус писал, что министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о санкционировании президентом Джо Байденом военной помощи Украине, суммарную стоимость которой оценивают в 2,5 миллиарда долларов. Благодаря помощи пентагона ВСУ смогут сформировать две бригады бронетехники, усилить системы ПВО и получить больше боеприпасов для ЗРК NASAMS.