Пакет военной помощи Украине от США в $2,5 млрд: появился полный список оружия

В Пентагоне сообщили, что благодаря американской помощи ВСУ смогут сформировать две бригады бронетехники. Кроме того, США поставят Украине системы ПВО и еще больше боеприпасов для ЗРК NASAMS.

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Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о санкционировании президентом Джо Байденом военной помощи Украине, суммарную стоимость которой оценивают в 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства США.

В публикации говорится, что с августа 2021 года США уже тридцатый раз прибегают к сокращению собственных запасов вооружений для снабжения ВСУ. В новый пакет помощи вошли сотни единиц бронированной техники, системы ПВО, а также много других технических средств, среди которых:

Дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

Восемь ЗРК Avenger;

59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;

90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными катками;

53 машины с противоминной защитой от засад (MRAP);

350 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

20 000 155-мм артиллерийских снарядов;

Около 600 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;

95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

Приблизительно 11 800 выстрелов к 120-мм минометам;

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

12 машин поддержки боеприпасов;

6 командно-штабных машин;

22 тактические машины для буксировки вооружения;

Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (ХАРМ);

Около 2000 противотанковых ракет;

Более 3 000 000 патронов к стрелковому оружию;

Демонтажное оборудование для расчистки препятствий;

Противопехотные боеприпасы Claymore;

приборы ночного видения;

Запасные части и другое полевое оборудование.

Сообщается, что дополнительные боеприпасы NASAMS и системы ПВО Avenger должны помочь Украине противостоять участившимся ракетным атакам со стороны ВС РФ.

Упомянутые 59 БМП Bradley вместе ранее предоставленными 50 Bradley и 90 БТР Stryker позволят Украине сформировать две бригады бронетехники.

По данным Пентагона, с момента прихода к власти администрации Байдена, США выделили более 27,4 миллиарда долларов на помощь Украине в области безопасности. 26,7 млрд долларов из этой суммы было выделено после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Напомним, что 19 января стало известно о завершении работы над большим пакетом военной помощи Украине со стороны США. Американские журналисты предполагали, что ВСУ могут впервые получить легкие бронетранспортеры Stryker.

Еще Фокус писал о том, что по мнению бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, для победы Украине необходимо три вида вооружений. В частности, речь шла о дальнобойных управляемых ракетах ATACMS.