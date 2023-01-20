Пакет військової допомоги Україні від США в $2,5 млрд: з'явився повний список зброї

У Пентагоні повідомили, що завдяки американській допомозі ЗСУ зможуть сформувати дві бригади бронетехніки. Крім того, США поставлять Україні системи ППО та ще більше боєприпасів для ЗРК NASAMS.

Related video

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про санкціонування президентом Джо Байденом військової допомоги Україні, сумарну вартість якої оцінюють у 2,5 мільярда доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду США.

У публікації йдеться про те, що з серпня 2021 року США вже тридцятий раз вдаються до скорочення власних запасів озброєнь для постачання ЗСУ. До нового пакету допомоги увійшли сотні одиниць броньованої техніки, системи ППО, а також багато інших технічних засобів, серед яких:

Додаткові боєприпаси для передових національних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

Вісім ЗРК Avenger;

59 бойових машин піхоти (БМП) Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW та 295 000 снарядів калібру 25 мм;

90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними катками;

53 машини з протимінним захистом від засідок (MRAP);

350 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

20000 155-мм артилерійських снарядів;

Близько 600 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;

95000 105-мм артилерійських снарядів;

Приблизно 11 800 пострілів до 120 мм мінометів;

Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

12 машин підтримки боєприпасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичні машини для буксирування озброєння;

Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (ХАРМ);

Близько 2000 протитанкових ракет;

Понад 3 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

Демонтажне обладнання для розчищення перешкод;

Протипіхотні боєприпаси Claymore;

прилади нічного бачення;

Запасні частини та інше польове обладнання.

Повідомляється, що додаткові боєприпаси NASAMS і системи ППО Avenger повинні допомогти Україні протистояти ракетним атакам, що почастішали, з боку ЗС РФ.

Згадані 59 БМП Bradley разом раніше наданими 50 Bradley та 90 БТР Stryker дозволять Україні сформувати дві бригади бронетехніки.

За даними Пентагону, з моменту приходу до влади адміністрації Байдена США виділили понад 27,4 мільярда доларів на допомогу Україні в галузі безпеки. 26,7 млрд доларів із цієї суми було виділено після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

Нагадаємо, що 19 січня стало відомо про завершення роботи над великим пакетом військової допомоги Україні з боку США. Американські журналісти припускали, що ЗСУ можуть уперше отримати легкі бронетранспортери Stryker.

Ще Фокус писав про те, що на думку колишнього командувача армії США в Європі Бена Ходжеса, для перемоги Україні необхідно три види озброєнь. Зокрема, йшлося про далекобійні керовані ракети ATACMS.