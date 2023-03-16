"Формула миру" та боєприпаси: Кулеба провів переговори з Блінкеном

Міністр закордонних справ поговорив із держсекретарем США про шляхи прискорення доставки боєприпасів і "формулу миру", озвучену президентом Зеленським.

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У четвер, 16 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба й державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову. Про це Кулеба повідомив у своєму мікроблозі у Twitter.

За словами глави МЗС, у розмові з держсекретарем США йшлося про українську "формулу миру" (українська формула миру була представлена президентом України Володимиром Зеленським 9 грудня 2022 року під час виступу перед учасниками TRT World Forum 2022) та про військову допомогу для української армії.

"Розмовляв із державним секретарем США Ентоні Блінкеном про українську "формулу миру" та шляхи прискорення доставки артилерійських боєприпасів", — поділився з підписниками Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна, США й інші наші партнери продовжують працювати для того, щоб забезпечити Сили оборони боєприпасами як для оборони, так і для майбутнього контрнаступу.

Нагадаємо, у грудні минулого року Зеленський назвав складові національної "формули миру".

Наприкінці січня Фокус писав, що міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про санкціонування президентом Джо Байденом військової допомоги Україні, сумарну вартість якої оцінюють у 2,5 мільярда доларів. Завдяки допомозі Пентагона ЗСУ зможуть сформувати дві бригади бронетехніки, посилити системи ППО й отримати більше боєприпасів для ЗРК NASAMS.