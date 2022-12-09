Зеленський розкрив українську формулу миру перед учасниками TRT World Forum 2022 (відео)

За словами українського президента, допомогти досягти необхідної безпекової архітектури можуть ядерні, продовольчі й енергетичні гарантії для України.

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Президент України в п'ятницю, 9 грудня, виступив перед учасниками TRT World Forum 2022. Про це Володимир Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі.

"Українська формула миру чітка. Чи має вона нереалістичний вигляд? Зовсім ні", — сказав український президент, виступаючи перед учасниками форуму.

За словами Зеленського, українська формула миру сформульована так, що її пункти дозволяють кожній державі та кожному лідеру обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави та цього лідера. Щоб крок за кроком українська держава та світ загалом прийшли в необхідну безпекову архітектуру.

Лідер України також озвучив складові національної "формули миру". Це:

гарантії радіаційної та ядерної безпеки;

гарантії продовольчої безпеки;

гарантії енергетичної безпеки;

зупинка російського ракетного терору;

гарантії визволення всіх полонених;

повернення всіх депортованих українців.

"Формула мир зараз має такий самий вигляд, який у травні цього року мали ідеї відновити зерновий експорт із наших морських портів. Уже в липні експорт було відновлено — завдяки нашій із вами могутності. Нехай ця могутність спрацює і в усьому іншому!" — завершив свій виступ президент України.

Нагадаємо, на початку жовтня Володимир Зеленський виступив на екстреному саміті G7. Президент попросив лідерів "Великої сімки" наростити допомогу Україні та підтримати проєкт гарантій безпеки держави.

Крім того, президент України звернувся до ООН із універсальною формулою світу. За словами Володимира Зеленського, ООН потрібно реформувати. Агресор завжди має нести покарання за свої дії. Це ж стосується і РФ, яка каже, що хоче миру, але робить усе для продовження війни.