Зеленский раскрыл украинскую формулу мира перед участниками TRT World Forum 2022 (видео)

По словам украинского президента, помочь достигнуть необходимой архитектуры безопасности могут ядерные, продовольственные и энергетические гарантии для Украины.

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Президент Украины в пятницу, 9 декабря, выступил перед участниками TRT World Forum 2022. Об этом Владимир Зеленский сообщил в официальном Телеграм-канале.

"Украинская формула мира четкая. Имеет ли она нереалистичный вид? Отнюдь", — сказал украинский президент, выступая перед участниками форума.

По словам Зеленского, украинская формула мира сформулирована так, что ее пункты позволяют каждому государству и каждому лидеру выбрать тот аспект, в котором может сработать решимость именно этого государства и этого лидера. Чтобы шаг за шагом украинское государство и мир в целом пришли в необходимую архитектуру безопасности.

Лидер Украины также озвучил составляющие национальной "формулы мира". Это:

гарантии радиационной и ядерной безопасности;

гарантии продовольственной безопасности;

гарантии энергетической безопасности;

остановка российского ракетного террора;

гарантии освобождения для всех пленных;

возврат всех депортированных украинцев.

"Формула мира выглядит сейчас также, как в мае этого года выглядели идеи возобновить зерновой экспорт из наших морских портов. Уже в июле экспорт был возобновлен – благодаря нашему с вами могуществу. Пусть это могущество сработает и во всем другом!, — завершил свое выступление президент Украины.

Напомним, в начале октября Владимир Зеленский выступил на экстренном саммите G7. Президент попросил лидеров "Большой семерки" нарастить помощь Украине и поддержать проект гарантий безопасности государства.

Кроме того, президент Украины обратился к ООН с универсальной формулой мира. По словам Владимира Зеленского, ООН нужно реформировать. Агрессор всегда должен нести наказания за свои действия. Это же касается и РФ, которая говорит, что хочет мира, но делает все для продолжения войны.