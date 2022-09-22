"Россия не остановит ход истории": Зеленский обратился к ООН с универсальной формулой мира

По словам Зеленского, ООН нужно реформировать. Агрессор всегда должен нести наказания за свои действия. Это же касается и РФ, которая говорит, что хочет мира, но делает все для продолжения войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Во время своего выступления он предложил мировым политикам "универсальную формулу мира". По его мнению, предложение актуально не только для Украины, а для любой страны, которая может оказаться в похожих обстоятельствах.

По словам президента, новая формула поможет реформировать ООН и объединить Северное и Южное полушарие Земли. По словам Зеленского, несправедливо, когда Африка, вся Латинская Америка, большая часть Азии, вся Центральная и Восточная Европа подчиняются правому вето, которого сами никогда не имели.

Зеленский сказал, что агрессор всегда должен понести наказание за свои действия.

Во время выступления Зеленский подчеркнул на противоречия в заявлениях российских чиновников. Он отметил, что в РФ говорят, что готовы к переговорам, однако предпринимают действия для эскалации войны. Речь идет об объявлении мобилизации в России и псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины. Это говорит о том, что Москва желает войны.

Президент отметил, что до начала полномасштабной войны 24 февраля Украина провела "88 раундов переговоров" с Россией, однако это не подействовало.

"Это правда, однако Россия не сможет остановить ход истории. Человечество и международное право сильнее одного государства-террориста", — сказал Зеленский.

[ + – ] Выступление Владимира Зеленского в ООН.

Ранее Фокус сообщал, что Байден с трибуны ООН обвинил Путина во лжи. Москве, по словам президента США, никто не угрожал и только Кремль был заинтересован в полномасштабном вторжении в Украину.

Еще напомним, что глава МИД РФ Лавров прилетел спецбортом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Американские визы российский министр иностранных дел и члены его делегации получили в последнюю минуту. Его выступление намечено на 24 сентября.

Также сообщалось, что Макрон призвал реформировать Совет безопасности ООН и ограничить право вето. По словам президента Франции, право вето в Совбезе должно быть ограничено в случае массовых преступлений. При этом Макрон подчеркнул, что будет продолжать диалог с Россией.