Ефект чипсів: НАТО поспішає направити до кордонів із РФ 300 тисяч військових

Передбачено кілька рівнів "готовності". 100 тисяч військовослужбовців можуть бути перекинуті з Польщі, Норвегії та Балтійських країн за 10 днів. Далі — війська з Німеччини за строк від 10 днів до місяця.

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У найближчі місяці НАТО планує прискорити накопичення техніки вздовж східного флангу та залучити десятки тисяч сил, які в короткий термін зможуть допомогти союзникам. Такий крок має на меті перешкодити РФ розширити війну за межі України. Про це повідомляє Politico.

Для цього НАТО знадобиться переконати керівництво окремих країн надати військовослужбовців, інструкторів, великі обсяги дорогої зброї, спорядження та боєприпасів.

Однак є ризик того, що не всі союзники будуть залучені до нового проєкту, оскільки багато хто стурбований скороченням власних запасів боєприпасів, і, до того ж, Україна гостро потребує постачання великої кількості снарядів і озброєнь від союзників.

США та ЄС складають плани із залучення більшого обсягу озброєнь, але це займе час, зазначають журналісти.

Джеймс Дж. Таунсенд, ексзаступник помічника міністра оборони США з питань Європи та політики НАТО, навів аналогію з обідом, на який кожен приносить свою їжу.

Якщо не буде організатора, який би розпорядився, що кому приносити, тоді "всі прийдуть із чипсами, тому вони дешеві і їх легко дістати".

Декілька рівнів "готовності"

Цієї весни командувачі збройних сил подадуть оновлені регіональні плани з оборони, де буде визначено, як саме Альянс захищатиме мільярд своїх жителів.

Плани масштабні, офіційні особи говорять про 300 тисяч військ НАТО в Європі. Повідомляється також про декілька рівнів готовності.

Перший може передбачати залучення близько 100 тисяч військовослужбовців протягом 10 днів із Польщі, Норвегії та Балтійських країн, пояснив Генріх Бауб, колишній помічник генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування. Сюди також входять багатонаціональні бойові групи, які НАТО вже організувало на східному фланзі.

Другий рівень — війська з Німеччини, які можуть бути перекинуті за строк від 10 днів до місяця. Але на це знадобиться час і витрати, пояснив генерал Бен Годжес.

Країнам знадобиться знайти збройові компанії, які могли б за стислі строки випускати якісні боєприпаси.

"Насамперед, ми накопичували дешеві боєприпаси. Це не те, що потрібно", — пояснила Стейсі Петтіджон, керівниця програми в "Центрі нової американської безпеки".

За її словами, для європейських союзників НАТО це ще гостріше питання, тому що багато хто з них часто покладається на США як на свою опору.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно вказував на необхідність зусиль щодо виробництва запасів боєприпасів.

На початку березня він визнав, що поточні темпи витрачання снарядів не відповідають темпам виробництва.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США можливості прискорення доставки боєприпасів.

Раніше Фокус повідомляв про план боєприпасів для України на 2 млрд євро. У ЄС близькі до досягнення нової угоди.