Потрібно більше БК та техніки: в Інтернаціональному легіоні розповіли про проблеми під Бахмутом

На думку легіонерів, утримати Бахмут цілком реально, але для цього українським військам необхідно швидко поповнити запаси продовольства і боєприпасів.

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Українські захисники Бахмута продовжують стримувати натиск найманців ПВК "Вагнер", які декілька місяців намагаються взяти місто в оточення. Однак щоб не дозволити противнику стиснути кліщі з півночі та півдня бійці Сил оборони потребують механізованих транспортних засобів та артилерійських боєприпасів. Про те, яких труднощів зазнають українські захисники Бахмута, розповіли бійці Міжнародного легіону в інтерв'ю Military Times.

У бесіді з журналістами ветеран підрозділу, який воював в Іраку та Афганістані, 37-річний Сем розповів про втрати серед своїх товаришів по службі і зазначив, що оборона Бахмута має "символічне значення". За його словами, українським військам необхідно швидко поповнити запаси продовольства і боєприпасів, хоча солдати і розуміють, що керівництво ЗСУ, ймовірно, накопичує снаряди для майбутнього масштабного наступу.

Бої у Бахмуті Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, українські бійці відчувають труднощі з наданням медичної допомоги пораненим. Військовий медик Олександр із прифронтової Костянтинівки розповів, що йому доводиться надавати допомогу бійцям, які дістали кульові й осколкові поранення, а також контузії та струс мозку, отримані внаслідок вибухів. Він зізнався, що крім базової першої допомоги, такої як накладення джгутів, переливання крові та накладення швів, він мало що може зробити в польових умовах для порятунку українських поранених.

Водночас легіонери вважають, що українці зможуть захистити Бахмут з огляду на величезні втрати в лавах "вагнерівців" і проблеми з ротацією та поповненням у підрозділах ПВК. На думку співрозмовників видання, через те, що на зміну загиблим приходять найманці з-поміж ув'язнених, які мають слабку бойову підготовку, противник втрачає наступальний потенціал.

Бої за Бахмут. Зима 2023 Фото: Генштаб ЗСУ

Свою розповідь Сем спробував закінчити в позитивному ключі. За його словами, українські солдати повільно, але впевнено виростають у професійних військових, які ще й будуть оснащені за стандартами НАТО. Але щоб битися далі їм потрібні базові засоби: боєприпаси, артилерійські снаряди та бронетехніка.

"Бахмут має вистояти. На Донбасі кожен окоп — це окрема битва", — сказав Сем.

Нагадаємо, на думку експертів з Інституту вивчення війни (ISW), наступ ЗС РФ на Донбасі досягає своєї кульмінації і Україна має всі шанси перехопити ініціативу. За темпами наступу можна визначити, що з кожним днем можливості супротивника стають меншими, зазначили в ISW.