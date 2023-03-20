Нужно больше БК и техники: в Интернациональном легионе рассказали о проблемах под Бахмутом

По мнению легионеров, удержать Бахмут вполне реально, но для этого украинским войскам необходимо быстро пополнить запасы продовольствия и боеприпасов.

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Украинские защитники Бахмута продолжают сдерживать натиск наемников ЧВК "Вагнер", которые несколько месяцев пытаются взять город в окружение. Однако чтобы не позволить противнику сжать клещи с севера и юга бойцы Сил обороны нуждаются в механизированных транспортных средствах и артиллерийских боеприпасах. О том какие трудности испытывают украинские защитники Бахмута рассказали бойцы Интернационального легиона в интервью Military Times.

В беседе с журналистами ветеран подразделения, воевавший в Ираке и Афганистане 37-летний Сэм рассказал о потерях среди своих сослуживцев и отметил, что оборона Бахмута имеет "символическое значение". По его словам, украинским войскам необходимо быстро пополнить запасы продовольствия и боеприпасов, хотя солдаты и понимают, что руководство ВСУ, вероятно, накапливает снаряды для предстоящего масштабного наступления.

Бои в Бахмуте Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, украинские бойцы испытывают трудности с оказанием медицинской помощи раненым. Военный медик Александр из прифронтовой Константиновки рассказал, что ему приходится оказывать помощь бойцам, получившим пулевые и осколочные ранения, а также контузии и сотрясение мозга, полученных в результате взрывов. Он признался, что кроме базовой первой помощи, такой как наложение жгутов, переливание крови и наложение швов, он мало что может сделать в полевых условиях для спасения украинских раненых.

Между тем легионеры считают, что украинцы смогут защитить Бахмут, учитывая огромные потери в рядах "вагнеровцев" и проблемы с ротацией и пополнением в подразделениях ЧВК. По мнению собеседников издания, из-за того, что на смену погибшим приходят наемники из числа заключенных, которые имеют слабую боевую подготовку, противник теряет наступательный потенциал.

Бои за Бахмут. Зима 2023 Фото: Генштаб ВСУ

Свой рассказ Сэм попытался закончить в положительном ключе. По его словам, украинские солдаты медленно, но уверенно вырастают в профессиональных военных, которые еще и будут оснащены по стандартам НАТО. Но чтобы сражаться дальше им нужны базовые средства: боеприпасы, артиллерийские снаряды и бронетехника.

"Бахмут должен выстоять. На Донбассе каждый окоп — это отдельная битва", — сказал Сэм.

Напомним, по мнению экспертов из Института изучения войны (ISW), наступление ВС РФ на Донбассе достигает своей кульминации и у Украины есть все шансы перехватить инициативу. По темпам наступления можно определить, что с каждым днем возможности противника становятся меньше, отметили в ISW.