У Пригожина истерика из-за наступления ВСУ в Бахмуте: просит Шойгу помочь (документ)

Основатель ЧВК "Вагнер" утверждает, что Силы обороны Украины планируют в марте-апреле начать широкомасштабное наступление в Донецкой области.

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой "не допустить отсечения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ" в городе Бахмут Донецкой области. Соответствующий документ 20 марта опубликовал телеграм-канал "Кепка Пригожина".

Согласно обращению, Пригожин уверяет Шойгу в том, что марте-апреле текущего года Силы обороны Украины планируют перейти в широкомасштабное наступление в Бахмуте и нанести "рассекающие фланговые удары" с целью отрезать наемников от регулярной российской армии.

При этом в ЧВК "Вагнер" утверждают, что якобы контролируют 70% города.

Пригожин просит Шойгу о помощи в Бахмуте Фото: скриншот

"Прошу вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для "СВО", — говорится в обращении Пригожина к Шойгу.

Битва за Бахмут — последние новости

20 марта газета Military Times опубликовала интервью с защитниками Бахмута. Военные рассказали, что продолжают сдерживать натиск наемников ЧВК "Вагнер", которые несколько месяцев пытаются взять город в окружение. По словам украинских воинов, чтобы не позволить оккупантам "сжать клещи" с севера и юга бойцы Сил обороны нуждаются в механизированных транспортных средствах и артиллерийских боеприпасах.

19 марта Институт изучения войны (ISW) опубликовал отчет, в котором говорится, что наступление оккупационніх войск на Донбассе достигает своей кульминации и у Украины есть все шансы перехватить инициативу.

Также 19 марта спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска не могут завершить начатую операцию и захватить город Бахмут Донецкой области. По его словам, атаки продолжаются "по инерции".