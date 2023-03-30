Залужный показал работу артиллерии ВСУ вблизи Бахмута (фото)
Украинские артиллеристы останавливают волны окупантов возле Бахмута.
Украинские артиллеристы не устают уничтожать врага вблизи Бахмутского направления. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 30 марта в Facebook опубликовал фото их работы.
Он поблагодарил защитников за успешные действия на фронте. Военный подчеркнул, насколько важна борьба украинского народа.
"Благодарю всех, кто в бою за свободу и независимость нашего государства!", – заявил он в сообщении.
В вечернем своде Генштаба было указано, что оккупационные войска Российской Федерации и дальше пытаются организовывать наступательные действия на Бахмутском направлении. Наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки захватчиков. На протяжении суток россияне вели напрасные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области, а также обстреляли Бахмут и населенные пункты Миньковка, Дружковка и Орехово-Василовка.
Напомним, 22 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в Бахмуте на Донетчине продолжаются активные боевые действия. Штурмовые группы врага подвергаются атакам от украинских артиллеристов. Он похвалил артиллеристов 24-й бригады имени Короля Даниила, метко целящих по позициям врага. По его словам, львовские десантники 80-й бригады, сдерживающие вражеские штурмы, также не дают российским захватчикам продвинуться вперед.
Также 29 марта генерал Марк Милли, руководитель Объединенного комитета начальников штабов США, оценил ситуацию в Бахмуте. Он заявил, что почти 6 тысяч профессиональных наемников российского ППК "Вагнер" штурмуют город. Американский военачальник добавил, что еще 20-30 тысяч завербованных рекрутов поддерживают их наступление. Среди них большое количество российских заключенных из российских колоний. Он отметил, что украинская армия организовала очень эффективную оборону города и его штурм дорого стоит захватчикам.