Залужный показал работу артиллерии ВСУ вблизи Бахмута (фото)

Украинские артиллеристы останавливают волны окупантов возле Бахмута.

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Украинские артиллеристы не устают уничтожать врага вблизи Бахмутского направления. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 30 марта в Facebook опубликовал фото их работы.

Он поблагодарил защитников за успешные действия на фронте. Военный подчеркнул, насколько важна борьба украинского народа.

"Благодарю всех, кто в бою за свободу и независимость нашего государства!", – заявил он в сообщении.

В вечернем своде Генштаба было указано, что оккупационные войска Российской Федерации и дальше пытаются организовывать наступательные действия на Бахмутском направлении. Наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки захватчиков. На протяжении суток россияне вели напрасные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области, а также обстреляли Бахмут и населенные пункты Миньковка, Дружковка и Орехово-Василовка.

Фото: Facebook Валерия Залужного

Напомним, 22 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в Бахмуте на Донетчине продолжаются активные боевые действия. Штурмовые группы врага подвергаются атакам от украинских артиллеристов. Он похвалил артиллеристов 24-й бригады имени Короля Даниила, метко целящих по позициям врага. По его словам, львовские десантники 80-й бригады, сдерживающие вражеские штурмы, также не дают российским захватчикам продвинуться вперед.

Также 29 марта генерал Марк Милли, руководитель Объединенного комитета начальников штабов США, оценил ситуацию в Бахмуте. Он заявил, что почти 6 тысяч профессиональных наемников российского ППК "Вагнер" штурмуют город. Американский военачальник добавил, что еще 20-30 тысяч завербованных рекрутов поддерживают их наступление. Среди них большое количество российских заключенных из российских колоний. Он отметил, что украинская армия организовала очень эффективную оборону города и его штурм дорого стоит захватчикам.