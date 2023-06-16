Россия начала активнее применять Ка-52, но у бойцов ВСУ есть системы SHORAD, — эксперты (фото)
Опыт боевых действий на юге Украины подчеркивает важность средств ПВО ближнего радиуса действия. На вооружении украинской армии есть как советские образцы, такие как 9К330 "Тор", так и западные ЗРК AN/TWQ-1 Avenger и Gepard.
В ходе последних боевых действий на юге Украины войска Сил обороны столкнулись с более активным применение противником боевой авиации, и в частности, ударных вертолетов Ка-52. Похоже ВС РФ начали идти на больший риск с целью получить большее преимущество в небе, но не стоит забывать, что у украинских защитников есть на вооружении мобильные ЗРК малой дальности или SHORAD. О том как украинские вооруженные силы могут уберечь свою технику рассказали эксперты в материале The Drive.
В последнее время российская авиация в Украине действует очень близко к линии фронта, пишут обозреватели, причем боевые вертолеты представляют особенно серьезную угрозу для украинского контрнаступления в районах, где организуется продвижение бронетехники.
И хотя применение в начале войны ударных вертолеты, в том числе Ка-52, было довольно неудачным для ВС РФ из-за больших потерь, противник готов идти на большие риски в их использовании против украинской техники. И здесь следует вспомнить о том, что ВСУ имеет в распоряжении мобильные системы ПВО малой дальности, или SHORAD. По мнению экспертов, их значение в будущем будет только увеличиваться.
Вертолеты противника
Военный эксперт Гай Плопски отметил, что активизация на фронте ударных вертолетов связана с попыткой россиян остановить наступление украинских войск. В своих рассуждениях он опирается на данные британской разведки, которые говорят о том, что российские ВВС были необычайно активны над южной Украиной, где воздушное пространство "более свободно для РФ".
Это может свидетельствовать о том, что ВСУ испытывает сложности с применением систем SHORAD, которые способны поражать цели на дальности до 5 км (в случае с комплексом "Стрела-10"). Кроме того вертолеты противника атакуют на малых высотах и в ночное время, что ограничивает применение переносных ЗРК, говорит Плопски.
На вооружении Ка-52 состоят ракеты 9М120-1 "Атака-1" с максимальной дальностью до 8 км, а также противотанковые 9А4172К "Вихрь-1" с дальностью до 6 км ночью и 10 км в дневное время.
"Ка-52 — единственный российский боевой вертолет, имеющийся на вооружении в больших количествах и способный применять 9А4172К "Вихрь-1", который имеет значительное преимущество в дальности полета по сравнению с более старыми российскими вертолетными ПТРК", — отмечает Плопский.
Кроме того, возможно россияне применили и усовершенствованные противотанковые ракеты ЛМУР, которые могли быть запущены с платформы вертолета Ми-28НМ. Их дальность, по некоторым оценкам, достигает 14 км.
По мнению эксперта, российские вертолеты ведут огонь по технике, расположенной вблизи или впереди украинских позиций, что делает тактику их применения достаточно эффективной.
Возможности SHORAD ВСУ
В связи с этим эксперты отмечают, что потребность Украины во все более совершенных системах противовоздушной обороны была важнейшим фактором конфликта с самого начала полномасштабного вторжения России. Однако в первую очередь речь шла о системах дальнего радиуса действия для защиты от ударов с воздуха украинских городов и ключевой инфраструктуры.
Теперь же вопрос о системах SHORAD выходит на более значимое место, поскольку они могут не только быть важнейшим элементом на передовой, но и неотъемлемой частью ПВО при защите городов и важных объектов от вражеских беспилотников.
В настоящее время, пишут эксперты, возможности SHORAD Украины включают в себя сочетание уцелевших систем советской эпохи и недавно полученного западного оборудования. Наиболее мощной из техники советских времен является 9К330 "Тор", 9К33 "Оса" и 9К35 "Стрела-10". Аналогичную роль выполняет и 2К22 "Тунгуска".
Среди систем, представленных западными союзниками, наиболее важными являются AN/TWQ-1 Avenger, 20 которые были поставлены Соединенными Штатами с конца прошлого года, и которые вооружены ракетами Stinger. Также в этом списке немецкие Gepard. По мнению авторов публикации, эти системы идеально подходят для сопровождения бронетехники в движении, но в Украине их нет в значительном количестве.
"Украина, несомненно, разработает новую тактику, чтобы противостоять все более настойчивому присутствию военной авиации РФ в условиях продолжающегося контрнаступления. Но уже сейчас опыт этой новой фазы кампании подчеркивает важность средств ПВО ближнего радиуса действия для украинских подразделений по мере их продвижения", — подытожили эксперты.
Ранее сообщалось, что бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Также в мае этого года бойцы 93-й бригады Холодный Яр сбили Ка-52 двумя ракетами Stinger и “Игла”, одна из которых попала точно в цель.