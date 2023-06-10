ВСУ "прорвали" первую линию обороны ВС РФ на некоторых участках фронта, — британская разведка

По данным ведомства, россияне отступали через собственные минные поля, но, одновременно с этом, значительно увеличили активность авиации на южном фронте.

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На некоторых участках фронта украинские войска, вероятно, добились значительных успехов и проникли на первую линию российской обороны. Об этом говорится в отчете Военной разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 10 мая в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Как пишет разведка Британии, в последние два дня в отдельных секторах на востоке и юге Украины "состоялись важные шаги" со стороны Сил обороны Украины.

"В некоторых районах украинские войска, вероятно, добились значительного прогресса и проникли на первую линию российской обороны. На других участках украинские войска продвигаются медленнее", — пишет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что действия врага в это время неоднозначны: некоторые подразделения, вероятно, производят маневровые оборонные операции. Другие же отступили в определенном беспорядке, на фоне увеличения количества сообщений о потерях россиян после отступления через собственные минные поля.

"Российские военно-воздушные силы были необычно активны над югом Украины, где воздушное пространство более свободно для России, чем в других частях страны. Однако остается непонятным, были ли тактические авиаудары эффективными", — добавили британские военные.

Напомним, согласно данным американского Института изучения войны от 9 июня, украинские войска добились успехов на восточном и южном фронтах. На геолокационных кадрах заметно небольшое продвижение ВСУ.

Также 9 июня в эстонской разведке сообщили, что украинские военные ведут подготовку к тому, чтобы нанести главный удар. В ведомстве отметили, что бои идут на разных участках фронта, однако полноценное контрнаступление еще не началось.

Отметим, 8 июня в Генштабе ВСУ заявили, что все заявления западных СМИ и российских пропагандистов о начале контрнаступления не соответствуют действительности. В командовании заявили, что такой информации у них нет.