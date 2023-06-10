"Возможности есть по всему фронту": ВСУ готовятся нанести главный удар, — разведка Эстонии

У российских оккупантов было примерно 9 месяцев на то, чтобы подготовиться к наступательным действиям украинской стороны. Будущие события будут зависеть от того, где ВСУ найдут точку перелома.

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины в будущем будет только нарастать и украинские военные ведут подготовку к тому, чтобы нанести главный удар. Об этом заявил начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает ERR 9 июня.

По словам военного, бои идут на разных участках фронта, однако полноценное контрнаступление еще не началось. ВСУ ищут возможные точки прорыва обороны.

"Но может случиться и так, что мы не увидим такого масштабного и огромного наступления, которое мы видели в Харькове прошлой осенью. Скажем честно, у вооруженных сил Российской Федерации тоже были последние девять месяцев на подготовку. Поиск мест для такого прорыва может занять много времени", — говорится в сообщении.

Также, продолжает Марго Гросберг, украинским защитникам необходимо укреплять свои фланги, на которые постоянно охотятся российские оккупанты.

Будущее контрнаступление будет более сложным и многогранным, нежели то, которое осенью прошлого года проходило на Харьковском направлении.

"Все зависит от того, где будет найдена, так сказать, точка перелома, на которую смогут нажать. Я думаю, что возможности есть по всему фронту", — подытожил начальник разведцентра Сил обороны Эстонии.

Напомним, 8 июня в Генштабе ВСУ заявили, что все заявления западных СМИ и российских пропагандистов о начале контрнаступления не соответствуют действительности. В командовании отметили, что такой информации у них нет.

При этом, президент РФ Владимир Путин утверждает, что ВСУ начали масштабное контрнаступление. Он считает, что украинские военные не смогли выполнить поставленные задачи и понесли серьезные потери.