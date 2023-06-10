ВСУ добились успехов на Запорожском и Донецком направлениях, — ISW (карта)

Украинские войска в ходе наступления, как отмечают аналитики, продвинулись в районах Орехова, Благодатного и Великой Новоселки, однако россияне оказывают сильное сопротивление.

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В пятницу, 9 июня, украинские войска добились успехов в Донецкой и Запорожской областях. Об этом в своем отчете сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на небольшие успехи ВСУ на границе между Донецкой и Запорожской областями. К примеру, на кадрах с геолокацией заметно, что украинцы продвинулись к востоку от Благодатного (5 км к югу от Великой Новоселки).

Как отчитался Генштаб ВСУ Украины, российская авиация нанесла авиаудары в районе Благодатного, и это подтверждает боевые действия вблизи населенного пункта. В свою очередь, Минобороны России заявило об отражении четырех наступлений украинских сил к югу и юго-западу от Великой Новоселки.

Карта боевых действий в Донецкой области 9 июня Фото: Institute for the study of war

По данным ISW, 9 июня ВСУ продолжили наземные атаки в западной части Запорожской области. Как заявило Минобороны РФ, россияне отразили две атаки украинских подразделений к югу и юго-востоку от города Орехова. Некоторые российские "военкоры" утверждают, что защитники Украины прорвали первые линии обороны ВС РФ в этом районе, хотя другие источники сообщили, будто позже оккупанты отбили эти позиции. Известный российский блогер Рыбарь заявил, что украинские силы продвинулись ближе к Работиному (15 км к югу от Орехова) несмотря на усилия захватчиков.

Карта боевых действий в Запорожской области 9 июня Фото: Institute for the study of war

Исследователи добавили, что 9 июня российские и украинские войска провели ограниченные наземные атаки южнее Кременной (Луганская область). Согласно сообщению Генштаба, ВСУ отразили наземные атаки российских войск в районе Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Веселого (32 км к югу от Кременной). Представитель Южной группы войск России заявил, что российские источники отразили три атаки украинских войск на Лисичанском направлении. Кадры боевых действий с геолокацией свидетельствуют о том, что 24-я отдельная гвардейская бригада спецназа России продолжает действовать в районе Кременной.

Карта боевых действий в Луганской области 9 июня Фото: Institute for the study of war

Накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинским силам удалось продвинуться на 1,2 в районе Бахмута. ВС РФ провели ротацию, но подразделения еще не успели изучить местность, а потому их эффективность ниже.

9 июня писали, что житель Лимана разбрасывал на дороге саморезы, чтобы замедлить продвижение ВСУ. СБУ задержала 26-летнего мужчину, следствие предполагает, что в мае 2023 года он также передавал россиянам информацию о перемещениях украинских войск.