Хотел замедлить продвижение колонн ВСУ: житель Лимана разбрасывал саморезы на дороге, — СБУ

По версии следствия, подозреваемый "сливал" данные наводчику танковой роты ВС РФ, с которым они вместе учились в школе.

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Служба безопасности задержала еще одного приспешника российских оккупантов во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Донецкой области. Им оказался 26-летний житель Лимана. Об этом 9 июня сообщили в пресс-центре СБУ.

По версии следствия, в течении мая 2023 года подозреваемый собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Больше всего его интересовали точные координаты блокпостов и объектов железной дороги.

В СБУ установили, что эти сведения он посылал наводчику танковой роты российской тактической группы "Купол", с которым ранее он учился в школе. Связь поддерживали через заблокированную в Украине российскую соцсеть "Одноклассники".

Кроме того, следователи выяснили, что во время боев за Лиман местный житель намеренно затруднял передвижение подразделений ВСУ. Для этого он разбрасывал саморезы на дорогах города, по которым двигались колонны автомобилей украинских защитников.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

По решению суда подозреваемого поместили в следственный изолятор. Как отметили в СБУ, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, 1 июня сообщалось, что сотрудники СБУ задержали жители Бахмута, который служил в ВСУ и "сливал" данные оккупантам. Его завербовали сотрудники российского Главного разведывательного управления (ГРУ).

Днем ранее, 31 мая, в Киеве сотрудники полиции задержали девятерых жителей столицы, которые фиксировали работу украинских расчетов ПВО и выкладывали это в соцсети. Задержанных передали в СБУ.