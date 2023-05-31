В Киеве задержали любителей выкладывать в соцсети видео работы ПВО (фото)

По данным столичного главка полиции, 9 местных жителей доставили в участки, после чего передали в СБУ, где спецслужбы проведут дополнительную проверку деятельности нарушителей.

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Столичные полицейские задержали девятерых киевлян, которые вопреки запрету снимали работу украинской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 31 мая, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в городе Киеве.

По версии правоохранителей, местные жители снимали процесс работы ПВО на видео и выкладывали это в соцсети. Полицейские идентифицировали всех участников незаконных съемок и передали их данные в Службу безопасности Украины (СБУ).

Фото: Нацполиция

Полицейские и аналитики криминалистической службы столичного главка полиции смогли определить личности девяти граждан, которые незаконно фиксировали работу украинских сил ПВО.

Среди нарушителей оказались семь женщин и двое мужчины в возрасте от 23 до 49 лет. В полиции подчеркнули, что их действия могли привести к разоблачению тактики работы противовоздушной обороны.

Все задержанные были доставлены в полицейские участки, где с ними провели беседу оперативные сотрудники. После этого нарушителей передали сотрудникам СБУ для проведения дополнительных проверок.

В киевской полиции в очередной раз напомнили о запрете фото- и видеосъемки работы противовоздушной обороны.

"Сохраняйте информационную тишину, так как молчание является надежным способом поддержки наших защитников!", — сказано в сообщении столичных полицейских.

Напомним, 31 мая СМИ сообщали, что сотрудники СБУ в Киеве пришли с обысками к певице Инне Вороновой, которая ранее публиковала в Instagram работу украинской ПВО. По данным журналистов, ей вручили подозрение.

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Ранее, 17 мая, сообщалось, что СБУ разоблачила блогеров, которые сняли на видео и опубликовали в сеть работу ПВО во время очередного удара по Киеву 16 мая.

Также напомним, 17 мая секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил украинцам, которые снимают работу ПВО. Данилов отметил, что граждане, фиксирующие действия украинских военнослужащих, демонстрируют уровень безответственности, что может привести к крайне опасным ситуациям.