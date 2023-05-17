8 лет за съемку: СБУ разоблачила блогеров, которые сняли работу ПВО в Киеве (видео)

Опубликованные ролики, как отметили в пресс-службе ведомства, могли помочь противнику выявить позиции Сил обороны. Отдельное внимание уделили онлайн-камерам, которые в режиме реального времени снимали работу ПВО — их заблокировали.

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Служба безопасности Украины разоблачила блогеров, которые сняли на видео и опубликовали в сеть работу ПВО во время очередного удара по Киеву 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 17 мая.

Речь идет сразу о шестерых жителей Киева, которые незаконно распространили информацию о том, как и где работают силы ПВО во время очередной массированной атаки РФ на столицу.

"В ночь на 16 мая они провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях. За считанные минуты эти видео "подхватили" многочисленные Телеграм-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них — интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора", — говорится в сообщении.

При помощи кадров они могли помочь врагу и раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО.

Отдельного внимания стоит работа онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны. Киберспециалистам СБУ удалось их заблокировать, чтобы не помогать противнику. Отдельного внимания стоит тот факт, что некоторые из них находятся на балансе столичных коммерческих структур, как отметили в ведомстве.

"При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга "пользователей", выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Ютуб. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины", — отметили в СБУ.

Теперь злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы и продолжаются комплексные меры по установлению обстоятельств.

Напомним, 16 мая сообщалось, что блогерка обнародовала кадры работы ПВО во время ночной атаки на Киев. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала видео и подписала местоположение. Речь об Инне Вороновой, чей муж был осужден за распространение наркотиков.

Позже она публично попросила прощения за эти кадры, так как якобы не понимала, что это может кому-то повредить. Все видео она удалила, однако российские медиа успели их сохранить.

17 мая секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил украинцам, фиксирующим работу ПВО. Отдельно он отметил, что граждане, которые снимают действия украинских военнослужащих, демонстрируют уровень безответственности, что может привести к крайне опасным ситуациям.