"Слила" локацию ПВО в Киеве: блогерка попросила прощения за кадры в соцсетях (видео)

Инна Воронова заявила, что "не знала, что происходит". Девушка утверждала, что видео, где видно работу ПВО, удалила "сразу же", но российские паблики успели распространить информацию.

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Певица Инна Воронова, жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого, выпустила видео, в котором она просит прощения за свои действия. Воронова объясняет, что была напугана и не осознавала полных последствий своих действий, когда сняла и опубликовала видео работы украинской ПВО ночью. Ролик появился на ее странице в Instagram спустя почти 12 часов после массированного обстрела.

Причина, побудившая Инну Воронову записать видео с извинениями, пока остается неизвестной. Возможно, это было вызвано ее собственным раскаянием, давлением общественности или рекомендацией Службы безопасности Украины.

"Я хочу попросить прощения у Украины и украинского народа. Простите меня, пожалуйста, я совершила необдуманный поступок. Я очень сильно испугалась, выложила видео, была с детьми дома. Даже не знала, что происходит. После первого же комментария я поняла, что нельзя ставить, я удалила. Буквально через несколько минут. Я понимаю, что мое видео могло привести к плохим последствиям и сильно извиняюсь", – сказала певица.

В заключение она добавила, что очень любит Украину и желает "нам быстрее победить агрессора".

Примечательно, что ролик, опубликованный Вороновой ночью, набрал популярность в российских пабликах, потому что на нем хорошо видно местонахождение ПВО.

Что известно про Инну Воронову?

Инна Воронова, супруга Юрия Чернецкого, стала известной после задержания своего мужа по обвинению в сбыте наркотиков. Она использовала свой аккаунт в Instagram для сбора денег на залог Чернецкого, утверждая, что он является не наркодилером, а артистом.

После этого Воронова заявила о намерении расстаться с мужем, указав, что ей важно продолжать свою собственную жизнь, в то время как Чернецкому трудно в тюрьме.

Напомним, что несмотря на запрет съемки военных объектов в Украине во время недавних ракетных обстрелов сегодня, 16 мая, ряд российских пропагандистских Telegram-каналов сообщили о том, что наблюдали за работой украинских сил противовоздушной обороны в режиме онлайн.

Также напомним, в ночь на 16 мая Киев подвергся массированной ракетной атаке ВС РФ. Оккупанты одновременно применили БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. В Киевской городской военной администрации назвали эту атаку исключительной по своей плотности.